«Белые чулки»: какие снайпершы-наёмницы воевали на Чеченской войне

По прошествии двух чеченских кампаний нет ни одного официального и общедоступного документа Вооруженных сил, МВД и ФСБ РФ, где приводились бы хотя бы отрывочные статистические сведения об участии снайперш-наемниц в боевых действиях на стороне «незаконных вооруженных бандформирований» за 1994-2009 годы (начало первой и окончание второй чеченских кампаний) – только информация (чаще ничем не подтвержденная) из СМИ или мемуаров участников боевых действий.