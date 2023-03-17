Русская Семёрка

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«Белые чулки»: какие снайпершы-наёмницы воевали на Чеченской войне

По прошествии двух чеченских кампаний нет ни одного официального и общедоступного документа Вооруженных сил, МВД и ФСБ РФ, где приводились бы хотя бы отрывочные статистические сведения об участии снайперш-наемниц в боевых действиях на стороне «незаконных вооруженных бандформирований» за 1994-2009 годы (начало первой и окончание второй чеченских кампаний) – только информация (чаще ничем не подтвержденная) из СМИ или мемуаров участников боевых действий.

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