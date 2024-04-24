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Камчатские приставы помогли страдающему эпилепсией подсудимому

Камчатские приставы помогли страдающему эпилепсией подсудимому

В городе Петропавловск накануне произошел необычный случай в городском суде. Во время процесса подсудимому внезапно стало плохо, а симптомы были похожи на эпилепсию, сообщили в пресс-службе УФССП по Камчатскому краю.

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