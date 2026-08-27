«Билайн» и Роман Каграманов очистили номер от назойливых рекламных звонков

«Билайн» представил новую рекламную кампанию, посвященную рекламным звонкам. В ней оператор предложил больше не выбирать между тем, чтобы прервать свои дела и снять трубку, или проигнорировать звонок — ведь на такие вызовы теперь может ответить голосовой ассистент, рассказали в пресс-службе.