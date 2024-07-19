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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Силкин: «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался. Скупка лучших футболистов не значит, что он усилился»

Сергей Силкин: «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался. Скупка лучших футболистов не значит, что он усилился»

– Будет ли интрига в борьбе за первое место [в Мир РПЛ]? – «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался.

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