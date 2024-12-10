🇺🇦🇬🇧 Боевик ВСУ демонстрирует выведенный из строя бронеавтомобиль Husky TSV британского производства на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Husky #Демилитаризация.
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🇺🇦🇬🇧 Боевик ВСУ демонстрирует выведенный из строя бронеавтомобиль Husky TSV британского производства на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Husky #Демилитаризация.
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