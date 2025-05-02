РИА «Новости»: насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья

В Партизанском округе Приморья после сильного ливня размыло насыпной мост. Три населенных пункта оказались отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА «Новости» представитель министерства ГО и ЧС региона.
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