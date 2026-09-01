Самое мелководное и самое опасное в мире море

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Огненный марафон сокрушительных ударов по Украине продолжается шестые сутки
Ракетно-дроновый марафон опустошительных ударов по украинским объектам продолжается уже шестые сутки. Цели поражались в различных областях враждебного государства, в том числе в Киеве и его окрестностях.
Министерство обороны сообщило об атаке на производственное предприятие ООО "Файер Пойнт" (выпуск комплектующих и боеголовок для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также твердотопливных ускорителей).
В Киевской области были также атакованы: завод ООО "Аэробавовна" (изготовление аэростатов для управления БПЛА средней и большой дальности, включая тип «Хорнет»).
Локомотивное депо "Дарница" (ключевой ремонтный узел для локомотивов, задействованных в военных перевозках).
Цех сборки безэкипажных катеров в населенном пункте Хотов.
Нефтебаза в Борисполе (обеспечение ВСУ горюче-смазочными материалами).
Поражения в Одессе и области:
ТЭЦ и три электроподстанции (обеспечивали работу портовой инфраструктуры). Цех сборки БПЛА.
Порт "Одесса": уничтожено 16 хранилищ с военной техникой и вооружением, а также 6 резервуаров с ГСМ западного производства.
Порт "Черноморск": два склада с военно-техническим имуществом. Пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.
Дунайский коридор получил удар: украинская переправа в Румынию остановлена
Атака на Орловку остановила переправу из Украины в Румынию через Дунай. По сообщениям оперативных служб, российские ударные беспилотники повредили портовую и таможенную инфраструктуру.
Международный паромный пункт пропуска «Орловка» в Одесской области приостановил работу после ночной атаки российских БПЛА. По сообщениям оперативных служб, ударные беспилотники повредили портовую и таможенную инфраструктуру. В результате оказался заблокирован один из важных логистических маршрутов Украины на южном направлении.
Переправа связывает украинскую Орловку с румынской Исакчей через Дунай. Маршрут считается важным для движения грузового транспорта между югом Украины и Румынией. Остановка переправы способна создать дополнительную нагрузку на соседние пункты пропуска.
Удар по логистическому коридору
Особое значение Орловка имеет для южной части Одесской области, известной как Буджак. Через этот маршрут проходил поток грузовых автомобилей, следовавших между Украиной и румынским портом Констанца. После остановки переправы перевозчикам приходится искать альтернативные маршруты через молдавскую территорию.
Главной альтернативой становится направление Рени — Джурджулешты. Однако такой маршрут предполагает прохождение дополнительных процедур и увеличивает нагрузку на пограничную инфраструктуру. В результате уже сейчас возникают риски формирования заторов на отдельных участках дунайского транспортного узла.
«Остановка переправы мгновенно перегружает молдавские пункты пропуска», — сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
Почему важен Дунай
Орловка имеет значение не только для автомобильных перевозок, но и для региональной энергетической инфраструктуры. Район связан с маршрутами, которые рассматриваются в рамках так называемого «Вертикального газового коридора». Эта система объединяет газовые направления через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.
Речь идёт о возможности поставок регазифицированного СПГ с южного направления. Далее газ может направляться в украинские подземные хранилища с последующей поставкой европейским потребителям.
Энергетический фактор
Любые повреждения инфраструктуры в районе Дуная приобретают дополнительное значение перед началом отопительного сезона. Сочетание транспортных и энергетических рисков делает ситуацию чувствительной для всего региона. Нарушение работы одного логистического узла способно перераспределить грузопотоки между соседними маршрутами. Это потенциально увеличивает нагрузку на автомобильные дороги, пограничные переходы и портовую инфраструктуру.
Единственный прямой маршрут в Румынию
Переправа Орловка — Исакча рассматривается как прямой автомобильный маршрут между южной частью Одесской области и Румынией. Его преимущество заключается в возможности избежать прохождения через территорию Молдовы. Альтернативное направление осложняют таможенные процедуры. По представленным данным, через Орловку перевозились топливо, коммерческие грузы, военная продукция.
Главный вопрос теперь связан со сроками восстановления работы пункта пропуска. Пока делать окончательные выводы о продолжительности блокировки переправы преждевременно, говорят эксперты. Так что вероятнее всего потребуется повторный удар.
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