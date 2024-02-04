То ли состояние британской армии действительно плачевно, то ли глава Комитета по обороне парламента Джереми Куин начал какую-то свою политическую […] The post Британская армия сможет воевать только два месяца appeared first on Медиакратия.
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