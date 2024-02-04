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Медиакратия

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Британская армия сможет воевать только два месяца

Британская армия сможет воевать только два месяца

То ли состояние британской армии действительно плачевно, то ли глава Комитета по обороне парламента Джереми Куин начал какую-то свою политическую […] The post Британская армия сможет воевать только два месяца appeared first on Медиакратия.

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Игорь Петров
Два месяца... С индейцами и туземцами.,.
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