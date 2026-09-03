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Царьград

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Альберт Батыргазиев возвращается в любительский бокс в 2026 году

Альберт Батыргазиев возвращается в любительский бокс в 2026 году

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев объявил о возвращении в любительский бокс в 2026 году. После поражения в Стамбуле и паузы он собирается участвовать в Кубке России и нацелился на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

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