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Число пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн

Число пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн

Количество москвичей, зарегистрированных на портале mos.ru, превысило 15,9 млн. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

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