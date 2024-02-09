Число пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн

Количество москвичей, зарегистрированных на портале mos.ru, превысило 15,9 млн. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).
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