Поджигание розни: как «Хезболла» проникла в Латинскую Америку

Предотвращенный 8 ноября теракт против объектов еврейской общины в Бразилии может оказаться не единственным преступлением на почве антисемитизма, которое готовится в Латинской Америке, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии