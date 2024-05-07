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Прецедент Токсово: как Конституционный суд встал на сторону градозащитников

Прецедент Токсово: как Конституционный суд встал на сторону градозащитников

Конституционный суд разрешил вводить запрет на снос выявленного объекта культурного наследия на период рассмотрения судебных исков об оспаривании приказов региональных властей, отказавших в признании его достойным сохранения и защиты.

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