Авария на Красном проспекте оставила часть Новосибирска без света

Без электричества остались жилые дома и ряд социально значимых объектов.В ночь на 13 мая в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской, произошла крупная авария на кабельной линии электропередачи.
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