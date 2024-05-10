Ольга Бузова стала меньше зарабатывать: «Те контракты и заработки, которые были, не сравнятся с теми, что есть сейчас»

Недавно мама Ольги Бузовой рассказала прессе, что ее дочь стала экономить. Тогда никто особо не поверил в ее слова, потому что в микроблоге теледивы то и дело появлялись снимки из путешествий, а также новые приобретения.
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