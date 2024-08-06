Без перемирия мы потеряем Левобережье и выход к морю – Арестович

Украина прекратит свое существование в нынешнем виде и никогда больше не сможет вернуть контроль над левым берегом и выходом к морю, если не выйдет на мирные переговоры и не перестроится в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии