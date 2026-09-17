Ванилла SU
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Ванилла SU

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Как я специально сделала 10 ошибок в макияже: тест на внимательность

Как я специально сделала 10 ошибок в макияже: тест на внимательность

Иногда лучший способ чему-то научиться — это посмотреть на то, как делать не нужно. Именно поэтому я не боюсь показывать себя в нелепом виде: с перепачканным тоном лицом, нелепыми стрелками или бровями, которые живут своей жизнью.

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