Как я специально сделала 10 ошибок в макияже: тест на внимательность

Иногда лучший способ чему-то научиться — это посмотреть на то, как делать не нужно. Именно поэтому я не боюсь показывать себя в нелепом виде: с перепачканным тоном лицом, нелепыми стрелками или бровями, которые живут своей жизнью.
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