В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении пособника мошенников, похищавших сбережения у пенсионеров

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советско-Гаванскому району задержали 18-летнего жителя районного центра, причастного к серии мошеннических действий в отношении пожилых граждан.
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