Мировое обозрение

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Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной

Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

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