Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил комфортный уровень жизни в Москве и Петербурге

Политика как она есть

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется высокий комфортный уровень жизни. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, делясь своими впечатлениями от поездки в Россию.