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Землю накроет магнитная буря 24 сентября

Землю накроет магнитная буря 24 сентября

Вторая магнитная буря осени ожидается в четверг, 24 сентября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале сообщила, что ее причиной станет корональная дыра на Солнце.

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