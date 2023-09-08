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Жительницу Читы обвинили в госизмене за видеосъемку для ВСУ

Жительницу Читы обвинили в госизмене за видеосъемку для ВСУ

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене жительнице Читы, которая снимала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, и передавала фото и видеозаписи пограничникам ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Забайкальский краевой суд.

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