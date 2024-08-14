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Опыт Спецоперации в образцах на форуме «Армия-2024»

Опыт Спецоперации в образцах на форуме «Армия-2024»

Бронетранспортер БТР-22 с комплектом дополнительной защиты и перспективный «Бумеранг». Фото Telegram / PanzerwaffleВ ходе Спецоперации по защите Донбасса российские военные получают полезнейший опыт эксплуатации и боевого применения различных систем, вооружений и техники.

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