Средний Запад США продолжает приходить в себя после сильнейшего урагана и торнадо.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Складские работники Amazon обвинили компанию в гибели шести сотрудников во время торнадо Больше 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Средний Запад США продолжает приходить в себя после сильнейшего урагана и торнадо.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Складские работники Amazon обвинили компанию в гибели шести сотрудников во время торнадо Больше 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
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