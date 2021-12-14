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Складские работники Amazon обвинили компанию в гибели шести сотрудников во время торнадо

Складские работники Amazon обвинили компанию в гибели шести сотрудников во время торнадо

Средний Запад США продолжает приходить в себя после сильнейшего урагана и торнадо.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Складские работники Amazon обвинили компанию в гибели шести сотрудников во время торнадо Больше 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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