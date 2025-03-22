В Британии выступили против идеи отправки войск на Украину

Баденок: На Украине в идеале не должно быть военных из Великобритании Лидер консервативной партии Великобритании Кеми Баденок выступила с призывом предоставить Палате общин право голоса в вопросе размещения военнослужащих страны на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии