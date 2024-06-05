В Госдуме назвали ошибкой льготную ипотеку на новостройки

Программа господдержки ипотеки на новостройки оказалась ошибочной. Об этом заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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