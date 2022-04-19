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Стеф Карри исполнил 3-очковый с фолом в 3-й четверти. «Уорриорз» набрали 44 очка за 12 минут

Стеф Карри исполнил 3-очковый с фолом в 3-й четверти. «Уорриорз» набрали 44 очка за 12 минут

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил 3-очковый с фолом под занавес третьей четверти второго матча серии плей-офф с «Денвером» (126:106, 2-0).

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