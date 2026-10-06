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Царьград

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В Поморье полсотни человек заразились клещевым вирусным энцефалитом

В Поморье полсотни человек заразились клещевым вирусным энцефалитом

Почти 8000 человек в Архангельской области пострадали от клещей за неделюВ Поморье за неделю 7975 человек обратились в медучреждения с укусами клещей.

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