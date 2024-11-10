Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льдине в Курганской области

Один из рыбаков, который провалился под лёд в Курганской области. Обложка © VK / Администрация Варгашинского МО В Курганской области 9 ноября спасатели эвакуировали пятерых рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Ременное в Варгашинском округе.
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