Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льдине в Курганской области

Один из рыбаков, который провалился под лёд в Курганской области. Обложка © VK / Администрация Варгашинского МО В Курганской области 9 ноября спасатели эвакуировали пятерых рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Ременное в Варгашинском округе.