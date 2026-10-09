Ушаков: Киев ударами по людям сорвал возможность возобновления переговоров

Киев ударами по людям сорвал возможность немедленного возобновления переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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