FT: Еврокомиссия хочет "подкупить" Венгрию за 13 млрд евро ради помощи Киеву

ЕК готова разморозить €13 млрд для Венгрии, чтобы та дала добро на военную помощь ЕС Украине.Еврокомиссия готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы получить поддержку премьер-министра Виктора Орбана при выделении помощи Украине.
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