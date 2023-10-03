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FT: Еврокомиссия хочет "подкупить" Венгрию за 13 млрд евро ради помощи Киеву

FT: Еврокомиссия хочет "подкупить" Венгрию за 13 млрд евро ради помощи Киеву

ЕК готова разморозить €13 млрд для Венгрии, чтобы та дала добро на военную помощь ЕС Украине.Еврокомиссия готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы получить поддержку премьер-министра Виктора Орбана при выделении помощи Украине.

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