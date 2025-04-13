Запад продолжает устраивать всевозможные провокации, идя на пути эскалации конфликта. Европейские страны неприкрыто готовятся к войне с Россией, одновременно готовясь запустить так называемых "миротворцев" на Украину для участия в конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии