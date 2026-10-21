Уволенный с поста главы Кировского района Самары Игорь Рудаков продолжает через свои Telegram- и Max-каналы собирать от жителей заявки о проблемах с теплоснабжением, тогда как назначение его преемника Вячеслава Суслина губернатор Вячеслав Федорищев потребовал отменить из-за несогласованности кадрового решения.