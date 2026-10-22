When faced with a threat from the White House to retract a story or suffer “unspecified consequences,” Politico issued a correction: “An earlier version of this report, including its headline, mischaracterized the role White House chief of staff Susie Wiles played in then-press secretary Katie Zacharia’s interview with Sean Hannity on Fox News.
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