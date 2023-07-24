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Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа»

Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа»

Американский инвестор и предприниматель Дэвид Сакс продемонстрировал наглядные иллюстрации того, как сильно в последнее время поменялась риторика экспертов и журналистов об украинской армии и ситуации в зоне СВО.

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