Бизнесмен из США отметил изменение отношения западных СМИ к ВСУ после провала их «контрнаступа»

Американский инвестор и предприниматель Дэвид Сакс продемонстрировал наглядные иллюстрации того, как сильно в последнее время поменялась риторика экспертов и журналистов об украинской армии и ситуации в зоне СВО.
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