Цены на заправках с 1 июля 2024 года

Цены на АЗС с 1 июля 2024 года. Портал Avtospravochnaya.com провел очередной мониторинг цен на АЗС в городе Челны-над-Камой (Республика Татарстан) и узнал об изменении цен на топливо за последний месяц (1 июня – 1 июля 2024 года.