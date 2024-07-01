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Цены на заправках с 1 июля 2024 года

Цены на заправках с 1 июля 2024 года

   Цены на АЗС с 1 июля 2024 года. Портал Avtospravochnaya.com провел очередной мониторинг цен на АЗС в городе Челны-над-Камой (Республика Татарстан) и узнал об изменении цен на топливо за последний месяц (1 июня – 1 июля 2024 года.

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