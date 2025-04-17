В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака

В России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Об этом в четверг, 17 апреля, стало известно из материалов дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции.