Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Домработница Селезневой опровергла известия об осложнениях у актрисы из-за COVID

Домработница Селезневой опровергла известия об осложнениях у актрисы из-за COVID

Домработница советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки Российской Федерации Натальи Селезневой Галина в разговоре со «Звездой» опровергла сообщения СМИ о том, что звезда комедий режиссера Леонида Гайдая экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за коронавируса.

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