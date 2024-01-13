Домработница Селезневой опровергла известия об осложнениях у актрисы из-за COVID

Домработница советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки Российской Федерации Натальи Селезневой Галина в разговоре со «Звездой» опровергла сообщения СМИ о том, что звезда комедий режиссера Леонида Гайдая экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за коронавируса.