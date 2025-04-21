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Курские новости

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В Курской области севастопольские морпехи реставрировали памятник героям ВОВ

В Курской области севастопольские морпехи реставрировали памятник героям ВОВ

В Минобороны России рассказали журналистам что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе, восстановили памятник участникам Великой Отечественной войны в Курской области.

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