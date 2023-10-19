Первая жена Намина назвала убийцу его родственников психически нестабильным

Первая жена рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, директор Театра музыки и драмы под его управлением Анна Исаева, прокомментировала убийство родственников музыканта в беседе с «Известиями» в четверг, 19 октября.
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