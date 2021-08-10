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Сбербанк запустил уникальный сервис для фиксации курса валюты на момент покупки

Сбербанк запустил уникальный сервис для фиксации курса валюты на момент покупки

СберБанк улучшил функционал СберКарты Тревел, запустив уникальный сервис, который позволяет фиксировать курс валюты на момент покупки.

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