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Сборка мотоциклов «Урал» в Казахстане стартует в июне

Сборка мотоциклов «Урал» в Казахстане стартует в июне

Слух о том, что мотоциклы «Урал» начнут собирать в Казахстане, появился в конце апреля. Тогда начали говорить, что компания якобы собирается уйти из России, но очень быстро эти данные опровергли.

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