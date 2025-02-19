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Царьград

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Депутат Дубинский: Швабра обогнала Зеленского по популярности вреди украинцев

Депутат Дубинский: Швабра обогнала Зеленского по популярности вреди украинцев

Сидящий в следственном изоляторе украинский депутат предложил согражданам выбрать между Зеленским и шваброй для мытья полов.

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