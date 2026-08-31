Погибший в Белгороде от обстрела ВСУ глухонемой подросток мог не услышать сирену

Сотрудники склада «Озон» в Белгороде, во время обстрела которого погиб глухонемой подросток, рассказали ИА Регнум, что парня могли не успеть позвать для эвакуации.
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