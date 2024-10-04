Депутат Мариан прокомментировал случай «130 тысяч избирателей, подкупленных Шором»

130 тысяч молдавских избирателей получили деньги от преступной группировки под руководством беглого олигарха Илана Шора, чтобы проголосовать «против» на конституционном референдуме о вступлении Молдовы в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии