Поражения «Локомотива» и ЦСКА, Энцо в «Сити», Жезус в «Барсе», Мудрик в «Тоттенхэме», апелляция ФХР в CAS, Кондратюк не выступит в Японии, «Факел» пошел в ЭСК и другие новости

1. В 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Локомотив» по пенальти проиграл «Акрону» (4:5, Тереховский отразил удар Морозова, Голубев и Чевардин пробили мимо), «Ростов» победил ЦСКА (2:0), а «Краснодар» в серии 11-метровых был сильнее «Факела» (4:3, Корякин отбил удары Гиоргобиани и Магомедова).