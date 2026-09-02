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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поражения «Локомотива» и ЦСКА, Энцо в «Сити», Жезус в «Барсе», Мудрик в «Тоттенхэме», апелляция ФХР в CAS, Кондратюк не выступит в Японии, «Факел» пошел в ЭСК и другие новости

1. В 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Локомотив» по пенальти проиграл «Акрону» (4:5, Тереховский отразил удар Морозова, Голубев и Чевардин пробили мимо), «Ростов» победил ЦСКА (2:0), а «Краснодар» в серии 11-метровых был сильнее «Факела» (4:3, Корякин отбил удары Гиоргобиани и Магомедова).

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