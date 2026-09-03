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Царьград

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Фонд святой Екатерины увеличил помощь детям на 30% в Екатеринбурге

Фонд святой Екатерины увеличил помощь детям на 30% в Екатеринбурге

Три года назад в Екатеринбурге при поддержке уральских меценатов появился пансионат, облегчающий реабилитацию детей после трансплантаций.

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