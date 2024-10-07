В Хабаровске классические Ровшаны с Джумшутами спалили старейший в России музыкальный театр. Пока лоббисты продолжают драть глотку за массовую миграцию, бюджет страны оскудел на 10 миллиардов рублей, которые пойдут на восстановление здания.