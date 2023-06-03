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Белый дом анонсировал масштабный «контрнаступ» ВСУ на лето 2023 года

Белый дом анонсировал масштабный «контрнаступ» ВСУ на лето 2023 года

Белый дом анонсировал масштабный «контрнаступ» ВСУ на лето 2023 года Владислав ВислТочные последствия возможного контрнаступления со стороны Украины сложно предсказать, но есть вероятность, что оно приведет к усилению конфликта и нарастанию насилия.

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