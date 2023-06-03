Белый дом анонсировал масштабный «контрнаступ» ВСУ на лето 2023 года Владислав ВислТочные последствия возможного контрнаступления со стороны Украины сложно предсказать, но есть вероятность, что оно приведет к усилению конфликта и нарастанию насилия.