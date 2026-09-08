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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дедушка Бена Симмонса: «К нему вернулся голод до игры. Он бросает 3-очковые и ему плевать, попадание там или промах»

Бен Симмонс-старший, дедушка Бена Симмонса заявил, что к его внуку вернулась спортивная злость и жажда игры, и теперь он активно тренирует трехочковые броски.

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