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Директора филиала «Нижегородпассажиравтотранса» осудили за незаконное премирование сотрудников

Директора филиала «Нижегородпассажиравтотранса» осудили за незаконное премирование сотрудников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября, ФедералПресс. Нижегородский районный суд вынес приговор директору филиала АО «Нижегородпассажиравтотранс», признав его виновным в превышении должностных полномочий и организации схемы незаконного обогащения.

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